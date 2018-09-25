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В Челябинске 26 сентября пройдет проверка системы оповещения населения

УрБК, Челябинск, 25.09.2018. В среду, 26 сентября, в 11.30 в Челябинске в соответствии с принятым решением губернатора Челябинской области состоится проверка системы оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



В течение 20 секунд жители услышат характерный единый сигнал: «Внимание всем!» (прерывистое звучание электросирен).



Комплексная проверка технического состояния проводится ежегодно. В рамках совершенствования действующей системы оповещения решаются задачи по замене устаревшего оборудования на современные (цифровые) аналоги, замене электросирен на громкоговорящие установки.



Система оповещения гражданской обороны области на Южном Урале находится в рабочем состоянии. Постоянно, круглосуточно по ней проходит оперативная информация, контрольные сигналы. Мероприятия по восстановлению вышедших из строя систем выполняются в кратчайшие сроки. Ведь от того, как быстро и с каким охватом оповестят население в случае реальной ЧС, зависит жизнь людей.



Сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий. Подается он электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий или на территории предприятий в городах и районах области.

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