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Нижнесергинский МУП заплатит 200 тыс. рублей за нарушения при эксплуатации опасных объектов

УрБК, Нижние Серги, 25.09.2018. По результатам проверки Ростехнадзора в МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги» были выявлены нарушения промышленной безопасности при эксплуатации опасных объектов. Постановлением судьи Нижнесергинского районного суда назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. за нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги» эксплуатируются опасные производственные объекты: склад хлора (хлораторная) очистных сооружений, территория площадки очистных сооружений и склада хлора водозабора, территория площадки второго подъема питьевого водозабора.



В ходе проверки было установлено отсутствие проектной документации, прошедшей экспертизу промышленной безопасности, на техническое переоснащение. При этом остановка опасного производственного объекта на длительный срок была произведена без его консервации, проведенной в установленном порядке. На предприятии не проводились подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности, производственный контроль за соблюдением требований безопасности. Также предприятием не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии.



МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги» обжаловало постановление судьи в Свердловском областном суде. Судья апелляционной инстанции счел, что выводы судьи районного суда о виновности юридического лица в совершении правонарушения основаны на совокупности доказательств, исследованных судом, и не нашел оснований к отмене или изменению постановления суда первой инстанции.

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