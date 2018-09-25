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ММК добивается снижения техногенной нагрузки на водные объекты

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Магнитогорский металлургический комбинат осуществляет комплекс природоохранных инициатив, направленных на снижение техногенной нагрузки на водные объекты. Об сообщает пресс-служба ММК.



В ближайших планах компании — полностью исключить сбросы в Магнитогорское водохранилище. С этой целью на ММК завершается реализация основного этапа проекта реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя. Проект предусматривает строительство дамбы, обособляющей водоем от влияния системы оборотного водоснабжения ММК, в результате чего сбросы из резервуара-охладителя в Магнитогорское водохранилище прекратятся. Строительно-монтажные работы планируется завершить уже к концу октября.



Параллельно выполняются работы по формированию гребня дамбы, согласуются планы по ее озеленению и по зарыблению водохранилища.



Одновременно с этим комплексно решаются задачи снижения сбросов загрязненных стоков в сам резервуар-охладитель в целях не только улучшения качества его воды, но и повышения качества оборотной технической воды.



В настоящее время на комбинате действует 41 локальная система оборотного водоснабжения. В составе водоохранных сооружений ПАО «ММК» также шесть установок нейтрализации и очистки сточных вод на коксохимическом производстве, на производстве металлов с покрытиями, в ЛПЦ-11 и ЛПЦ-5. ММК непрерывно совершенствует технические и экологические параметры данных установок.



С этой целью только в 2017-2018 годах выполнены или находятся на стадии реализации следующие крупные водоохранные мероприятия: перевод системы золоудаления электрофильтров котлоагрегатов ТЭЦ с мокрого способа на сухой со значительным сокращением сбросов загрязняющих веществ в золоотвал ТЭЦ у Казачьей переправы и далее в Магнитогорское водохранилище; строительство системы аэрации в левобережном отстойнике промливнестоков с реконструкцией маслоулавливающей установки № 1; вывод из эксплуатации в электросталеплавильном цехе двух газоочисток мокрого типа со строительством газоочисток сухого типа за двухванным сталеплавильным агрегатом и установками внепечной обработки металла с прекращением сбросов шламовых вод в систему оборотного водоснабжения.



Кроме того, построены установки нейтрализации сточных вод АНГЦ-3 с исключением сбросов неочищенных вод в резервуар-охладитель, системы водоснабжения аглофабрики № 5; ведется строительство отделения № 2 цеха подготовки аглошихты и нового участка переработки шламов, двух замкнутых систем оборотного водоснабжения поглотительных сероулавливающих установок агломашин с установкой обезвоживания гипса. Это далеко не исчерпывающий список крупных водоохранных мероприятий, реализованных на ММК.

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