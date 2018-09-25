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Юго-Западный микрорайон Екатеринбурга стоит в пробках

25 сентябрь 2018 (09:23)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. На выезде из Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга утром 25 сентября наблюдается транспортный коллапс. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», улицы Вильгельма де Геннина, Екатеринбургская кольцевая автодорога, Серафимы Дерябиной, Амундсена стоят в пробках.

Одной из причин затрудненного движения стало дорожно-транспортное происшествие.

В целом по городу сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует пробки в 7 баллов.

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