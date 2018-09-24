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Средняя заработная плата в Свердловской области выросла на 10,1% в I полугодии 2018 года

УрБК, Москва, 24.09.2018. В I полугодии 2018 года среднемесячная заработная плата в Свердловской области выросла на 10,1% и составила 31 тыс. 952 руб. По этому показателю область занимает в рейтинге «РИА Рейтинг» 44 место среди 85 регионов России.



В целом по стране по итогам I полугодия 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11,2% и составила 42 тыс. 555 руб.



Наиболее существенно среднемесячная заработная плата в первом полугодии 2018 выросла в Республике Ингушетия — на 15,4% и в Кемеровской области — на 15,2%.



В исследовании также анализировался показатель сравнительной покупательной способности заработной платы, который рассчитывается как отношение заработной платы после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг регионах.



В Свердловской области заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 2,2 раза.



Лидером по сравнительной покупательной способности является Ямало-Ненецкий автономный округ, где этот показатель равен 4.

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