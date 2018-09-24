Свердловские атомщики стали участниками традиционного велопробега с замерами уровня радиации в Екатеринбурге

Фотография предоставлена пресс-службой ИЦАЭ

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. В уральской столице 22 сентября состоялся традиционный «Атомный велопробег», объединивший сотрудников атомных предприятий и горожан. Впервые велопрогулка с замерами радиации превратилась в квест, сообщает пресс-служба Информационного центра по атомной энергии в Екатеринбурге.В акции приняли участие сотрудники АО «СвердНИИхиммаш», ФГУП «Уральский электромеханический завод», Белоярской атомной электростанции, АО «Институт реакторных материалов», Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП РосРАО, а также жители Екатеринбурга и области.В ходе заезда на каждой из семи локаций маршрута участников ждало задание, подсказывающее место для замера уровня природной радиоактивности. Для выполнения заданий необходимы были знания по истории атомной отрасли и понимание современных технологий.Точки на маршруте — это интересные места в центре Екатеринбурга. Специалисты атомных предприятий помогли участникам пробега разобраться в том, что такое природная радиация и какое воздействие она оказывает на организм человека.«Специально к «Атомному велопробегу» талантливый конструктор из Заречного Василий Галихин смастерил необычный велосипед с огромными колёсами, удивлявший прохожих и водителей», — рассказали в ИЦАЭ.Как установили участники акции, радиационный фон в Екатеринбурге в норме, результаты колеблются в диапазоне от 0,26 до 0,5 мкЗв/ч.Аналогичные велопробеги скоро состоятся в Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Челябинске, Озёрске и Сосновом Бору.