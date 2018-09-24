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Роскомнадзор за три года добился блокировки 6 тыс. сайтов с пиратским киноконтентом

УрБК, Москва, 24.09.2018. Роскомнадзор за последние три года добился блокировки 6 тыс. ресурсов, содержащих пиратский киноконтент. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал глава ведомства Александр Жаров.



По его словам, всего за указанный период в Мосгорсуд были поданы иски о блокировке 17 тыс. сайтов. 11 тыс. сайтов удалили пиратский контент. Как утверждает глава Роскомнадзора, все крупнейшие интернет-площадки, содержащие нелегальные материалы, теперь устранены.



«Легальные онлайн-кинотеатры в интернете получили в 2017 году на 60 процентов больше, чем годом ранее, — около восьми миллиардов рублей. Возросла посещаемость кинотеатров: 55 миллионов человек пришло за год на премьеры, и это, соответственно, на 40 процентов больше, чем годом ранее. Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино», — приводит слова А. Жарова сайт Кремля.

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