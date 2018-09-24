Новости дня

В Екатеринбурге на 7 лет осужден посредник в даче взятки полиции в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. В Екатеринбурге вынесен приговор посреднику за получение первой части взятки в размере 1 млн. руб., предназначавшейся сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Павла Панова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».



Как установлено в ходе судебного разбирательства, в апреле 2017 года Панов, действуя умышленно, по поручению сотрудников ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, в качестве посредника при получении взятки в особо крупном размере, неоднократно предлагал директору одного из предприятий передать ему, как посреднику, денежное вознаграждение для сотрудников полиции в сумме 2 млн руб., за вынесение последними постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.



В апреле 2017 года Панов получил от директора предприятия для последующей передачи сотрудникам полиции первую часть согласованной ранее взятки в размере 1 млн руб. за прекращение проверки.



Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.



Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Павлу Панову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор суда, даст ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: