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Россия ухудшила позиции в Индексе качества государственного управления
24 сентябрь 2018 (16:03)
УрБК, Москва, 24.09.2018. Россия ухудшила свои позиции в Индексе качества государственного управления (World Governance Indicators, WGI). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ежегодный отчет Всемирного банка.
Согласно этому отчету, индикатор регуляторной среды для бизнеса в России в 2017 году остался в отрицательной зоне и составил -0,48. В 2016 году этот показатель достигал -0,42.
Индекс качества госуправления высчитывается на основании шести показателей: «подотчетность», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «качество регулирования», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией».
Ранее Bloomberg сообщило, что из-за санкций бизнес начал возвращать деньги в Россию. Как утверждает агентство, бизнесмены переводят средства в рубли, а сделок с долларом США становится меньше.
Согласно этому отчету, индикатор регуляторной среды для бизнеса в России в 2017 году остался в отрицательной зоне и составил -0,48. В 2016 году этот показатель достигал -0,42.
Индекс качества госуправления высчитывается на основании шести показателей: «подотчетность», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «качество регулирования», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией».
Ранее Bloomberg сообщило, что из-за санкций бизнес начал возвращать деньги в Россию. Как утверждает агентство, бизнесмены переводят средства в рубли, а сделок с долларом США становится меньше.
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