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Авиабилеты с вылетом из Екатеринбурга в российские города осенью подорожали в среднем на 6%

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Средняя цена на перелет из Екатеринбурга за рубеж в сентябре-ноябре 2018 года увеличилась на 4%, с 22 до 23 тыс. руб. Авиабилеты по России на осенний период подорожали на 6% (с 14,1 до 15 тыс. руб.), сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру.



«Что касается цен, то на треть подешевели перелеты из столицы Урала в Ростов-на-Дону и Новосибирск. А самые подорожавшие направления — Екатеринбург — Москва (+24%) и Екатеринбург — Симферополь (+17%)», — уточняют в пресс-службе.



В пятерке самых популярных направлений осеннего сезона — вылеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Крым и Анапу. С прошлой осени пятерка лидеров не изменилась. В то же время вырос пассажиропоток в Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Самару.



Из выездных направлений наиболее популярными оказались в основном страны ближнего зарубежья: Киргизия, Казахстан, Молдавия, Армения, Грузия.

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