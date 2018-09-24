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Курс рубля 24 сентября продолжает расти против доллара США и евро на фоне дорожающей нефти

УрБК, Москва, 24.09.2018. Курс рубля днем 24 сентября продолжает расти против доллара США и евро на фоне роста нефти марки Brent, торгующейся выше 80 долл. США за баррель.



Курс доллара США расчетами «завтра» на 12.05 мск понедельника снижался на 38 коп., до 66,03 руб., курс евро — также на 38 коп., до 77,69 руб., пишет «Прайм» на основе данных торгов Московской биржи. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,29% — до 80,03 долл. США за баррель. Курс рубля в начале дня демонстрирует уверенный рост к доллару США и евро на фоне дорожающей нефти и приближения пика налоговых выплат, отмечают аналитики агентства.



«Главный фактор для рубля на сегодня — растущие нефтяные цены. Индекс гособлигаций (MOEX RGBI) растет пятый день кряду, геополитический фон спокойный. Ситуация вокруг «Русала» двигается в позитивном русле, это может быть знаком улучшения отношений России и США. Последние месяцы корреляция между курсом рубля и нефтяными котировками была низкой, но в ближайшее время она вновь будет актуальной», — отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.



«(Нефтяные — прим. ред.) «быки» остались довольны итогами заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на выходных. Вопреки ряду ожиданий, решения о дополнительном наращивании добычи принято не было, а страны лишь договорились и дальше стремиться к 100%-ному выполнению квот по добыче после сильного их превышения ранее. Отчет Baker Hughes при этом показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу», — говорит Елена Кожухова из компании «Велес Брокер».



Константин Кочергин из банка «Восточный», в свою очередь, отмечает, что 25 сентября компании перечислят 390 млрд руб. по НДС, 160 млрд руб. акцизов и 530 млрд руб. по НДПИ.



Если нефтяные цены продолжат расти, то курс пары доллар-рубль может опуститься к 65-65,5 руб., считает Ткачук. На сегодня актуальный диапазон торгов для пары доллар-рубль — 65,5-66,5 руб., для пары евро-рубль — 77-78,2 руб., указывает он.



Ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов, напротив, полагает, что укрепление рубля — временное, и позволяет получить ценовые уровни для выхода из рубля в валюту. Основным сценарием на этой неделе, по его мнению, является возврат как минимум к уровню в 68 руб. за доллар США и к уровню в 80 руб. за евро.

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