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Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 39 коп.
24 сентябрь 2018 (15:13)
УрБК, Москва, 24.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 9,03 коп. до 66,16 руб., курс евро — на 39,09 коп. до 77,68 руб.
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