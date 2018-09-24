Кризис
В центре Екатеринбурга налетчики похитили из ломбарда около 100 млн рублей
24 сентябрь 2018 (15:04)
Вчера в Екатеринбурге неустановленные лица совершили нападение на ломбард по улице Вайнера, 9 «а» и похитили из него драгоценности на общую сумму не менее 100 млн руб.
Как пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в настоящее время полиция проводит проверку, в том числе уточняется сумма ущерба.
«23 сентября в отдел полиции №5 поступило заявление о хищении ценностей из ломбарда, расположенного на улице Вайнера. По данному факту полицией проводится проверка. В настоящее время сумма ущерба уточняется. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в отделении.
Как пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в настоящее время полиция проводит проверку, в том числе уточняется сумма ущерба.
«23 сентября в отдел полиции №5 поступило заявление о хищении ценностей из ломбарда, расположенного на улице Вайнера. По данному факту полицией проводится проверка. В настоящее время сумма ущерба уточняется. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в отделении.
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