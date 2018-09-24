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Челябинский опытный механический завод привлечен к ответственности за выбросы в атмосферу

УрБК, Челябинск, 24.09.2018. Челябинская природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Челябинский опытный механический завод» за работу без согласованного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



«Предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Дело передано на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд Челябинска для решения вопроса о приостановке деятельности предприятия на 90 суток», — говорится в сообщении.



Ранее, в 2017 году, прокуратура уже привлекала данное предприятие за аналогичное нарушение. Тогда завод оштрафовали на 120 тыс. руб., ему вынесли предписание устранить нарушения. Однако до настоящего времени предприятие не имеет согласованного проекта нормативов ПДВ и специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Также не согласованы с региональным минэкологии мероприятия по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, отмечает прокуратура.



Прокурор потребовал от руководителя устранить нарушения и наказать виновных.



ООО «Челябинский опытный механический завод» производит строительные металлические конструкции, изделия и их части.

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