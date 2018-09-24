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Суд в Екатеринбурге взыскал с экс-сотрудницы УФМС 7 тыс. рублей из-за ошибки в загранпаспорте

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с бывшей сотрудницы УФМС по Свердловской области 7 тыс. руб. в пользу Минфина РФ, сообщает пресс-служба облсуда.



Причиной стала ошибка в загранпаспорте жителя Екатеринбурга, которая обнаружилась в 2013 году. В тот год супружеская пара отправилась по турпутевке в Таиланд. На пограничном контроле в Кольцово выяснилось, что у екатеринбуржца неправильно указан пол: вместо м/м было указано ж/f. Из страны мужчину не выпустили, его супруга от поездки также отказалась.



Женщина подала иск в суд с целью вернуть стоимость тура, взыскать моральный вред, причиненный ей и ее спутнику, а также все судебные издержки. Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга от апреля 2015 года с Минфина РФ в пользу истца было взыскано 57 тыс. 673 руб.



«Тогда же в качестве третьего лица к участию в процессе привлекалось Управление ФМС по Свердловской области, так как специалистом именно этого ведомства была допущена ошибка при оформлении документа. Свою вину в суде женщина не отрицала, объяснив невнимательность высокой загруженностью и большим объемом работы», — говорится в сообщении.



В июле 2018 года Минфин РФ подал к сотруднице областного УФМС иск о взыскании 57 тыс. 673 руб. Чкаловским районным судом Екатеринбурга было установлено, что разрешение на оформление паспорта выдала именно она, как отвечающая за проверку документов.



Вместе с тем суд установил, что основным видом материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю, является ограниченная материальная ответственность. Она заключается в обязанности работника возместить причиненный работодателю прямой действительный ущерб, но не свыше установленного законом максимального предела.



В итоге суд взыскал с женщины в пользу Минфин РФ 7 тыс. руб. и госпошлину в размере 400 руб. Свердловский облсуд это решение подтвердил.

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