УБРиР начал внедрение платформы SAP Process Mining by Celonis для улучшения выдачи кредитов

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал внедрение платформы SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку увеличить эффективность процесса выдачи кредитов, выявить и отказаться от всех неэффективных сценариев продаж и уменьшить временные и финансовые затраты, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Помимо этого, планируется снизить нагрузку на сотрудников розничного блока за счет анализа нестандартных ситуаций в обслуживании клиентов и разработки мер по их сокращению. Внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию будет осуществлять компания «РАМАКС», — говорится в сообщении.



Технология Process Mining автоматически обобщает данные из информационных систем и демонстрирует реальный процесс обслуживания клиентов. Информация может быть использована как для real time анализа и выбора корректирующих действий, так и для поиска путей улучшения процессов в будущем. Все это позволит УБРиР повысить операционную эффективность.



Предпосылкой для внедрения SAP Process Mining by Celonis в УБРиР стало желание банка использовать принципиально новый подход к управлению бизнес-процессами в дополнение к уже существующим инструментам. В ходе проекта было выделено несколько направлений для анализа и оптимизации, включая наиболее приоритетное — выдача кредитов физическим лицам. В этом процессе будут выявлены негативные факторы, влияющие на клиентские впечатления, конверсию продаж, производительность труда и качество принятия решений.



«Стремление УБРиР стать «цифровым банком №1» в регионе повлияло на цели данного проекта: поднять уровень нашей конкурентоспособности и клиентоориентированности, а также иметь хорошую отстройку от государственных банков федерального уровня за счет технологий, на порядок повышающих эффективность работы банка с клиентами, — комментирует вице-президент — директор департамента операций, банковских и информационных технологий УБРиР Юрий Миронов, — За счет внедренной платформы SAP Process Mining by Celonis улучшения будут происходить на постоянной основе. При этом решение позволяет не производить никаких долгосрочных больших вложений в аналитику и исследования, что дает положительный экономический эффект для банка в разрезе существенной экономии средств».



«Сегодня решение SAP Process Mining by Celonis — одно из популярных в портфеле нашей компании. Причина этого — возможности платформы, благодаря которым можно моментально воссоздать полную картину бизнеса на основании «цифровых следов», увидеть любой процесс из любой информационной системы, проследить соответствие действий сотрудников корпоративным политикам и стандартам. В результате компании уменьшают количество неэффективных операций, могут немедленно реагировать на сбои в процессах, выявлять случаи мошенничества и в некоторых случаях до 15% сокращать затраты», — отметил заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Горяйнов.



«Как и в любом другом сегменте бизнеса, для репутации банка очень важно, чтобы клиенты получили хороший сервис, а услуги были оказаны строго в определенных временных рамках. Эффективность работы сотрудников розничного блока измеряется количеством успешных операций. Для этого необходимо узнать и проанализировать, насколько качественно и эффективно работает каждый из них, — говорит директор по развитию инновационных проектов ГК «РАМАКС» Леонид Чернявский. — Проведение подобной диагностики традиционными методиками в крупном кредитном учреждении — процесс длительный и затратный».



SAP Process Mining by Celonis — это инструмент, дающий ответ на вопрос, как точно оценить показатели работы каждого сотрудника банка, каждого участка процесса в любое время и в любой точке продаж. Основная ценность Process Mining — возможность управлять процессами компании и качеством работы сотен сотрудников, получая нужную информацию в полном объеме в минимальные сроки.

