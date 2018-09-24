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Татьяна Голикова прогнозирует продление программы материнского семейного капитала после 2021 года
24 сентябрь 2018 (13:08)
УрБК, Москва, 24.09.2018. Заместитель председателя правительства РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила о вероятном продлении программы материнского семейного капитала после 2021 года. Об этом она рассказала в интервью РИА «Новости».
«Материнский капитал вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей. Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», — заявила Татьяна Голикова.
По ее словам, маткапитал — это высокий мотивирующий фактор для семьи, кроме того, с 1 января 2019 года запускается 12 национальных проектов, среди которых проект «Демография». В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, продляющий на три года программу материнского капитала — до конца 2021 года.
«И мы, безусловно, оцениваем наши перспективы, с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году. Сейчас ситуация с рождаемостью развивается не лучшим образом. Мы это прогнозировали. Это связано с очередным демографическим провалом. И все наши усилия будут направлены на то, чтобы поддержать мотивацию семьи к рождению детей», — сказала Т. Голикова.
«Материнский капитал вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей. Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», — заявила Татьяна Голикова.
По ее словам, маткапитал — это высокий мотивирующий фактор для семьи, кроме того, с 1 января 2019 года запускается 12 национальных проектов, среди которых проект «Демография». В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, продляющий на три года программу материнского капитала — до конца 2021 года.
«И мы, безусловно, оцениваем наши перспективы, с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году. Сейчас ситуация с рождаемостью развивается не лучшим образом. Мы это прогнозировали. Это связано с очередным демографическим провалом. И все наши усилия будут направлены на то, чтобы поддержать мотивацию семьи к рождению детей», — сказала Т. Голикова.
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