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Жительница Екатеринбурга отсудила у юридической фирмы «Компани Пром» стоимость неоказанных услуг

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Жительница Екатеринбурга выиграла иск к ООО «Компани Пром» с требованием возврата предоплаты по договору на оказание юридических услуг. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Женщина обратилась в юридическую компанию ООО «Компани Пром» поздно вечером, находясь в взволнованном состоянии и без документов, необходимых для полного и объективного анализа ситуации специалистами. Сотрудники компании убедили ее в необходимости заключения договора на оказание юридических услуг, в счет оплаты которого потребитель внесла 101 тыс. руб.



Согласно условиям договора, юридическая компания на первом этапе оказания услуг взяла на себя обязательство провести правовой анализ ситуации и предоставленных документов, подобрать судебную практику процессуальных документов и подготовить исковое заявление в суд.



На следующее утро женщина передумала и написала заявление о расторжении договора, но ставить отметку о получении заявления сотрудники отказались. Тогда она направила заявление на электронную почту ООО «Компани Пром» и письмо с уведомлением о вручении «Почтой России».



В ответ на заявление ООО «Компани Пром» выразило готовность расторгнуть договор с условиями удержания от 30 до 50% от суммы, уплаченной по договору, так как ряд работ, по мнению юридической компании, был уже выполнен.

Потребитель с такими условиями не согласилась, так как началом срока исполнения обязательств по договору являлся момент предоставления необходимых сведений и документов, которые на момент подачи заявления о расторжении договора на оказание юридических услуг еще не были переданы, в связи с чем у компании не было возможности приступить к исполнению взятых на себя обязательств.



После подачи искового заявления в суд ООО «Компани Пром» перевело сумму в размере 70 тыс. руб. на счет потребителя.



Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга исковые требования потребителя удовлетворены частично. С ООО «Компани Пром» в пользу истца взыскана сумма невозвращенной предоплаты по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда, почтовые расходы, судебные расходы на оплату услуг представителя и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя, всего на общую сумму около 54 тыс. руб.



На расчетный счет ООО «Компани Пром» был наложен арест в размере заявленных исковых требований.



В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Начато исполнительное производство.

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