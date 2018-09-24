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Полиция Свердловской области ищет пострадавших от действий преступной группы, обворовывавшей автомобилистов

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области разыскивают автомобилистов, пострадавших от действий преступной группы, обкрадывавшей машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В апреле 2018 года сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии была задержана группа лиц, подозреваемых в совершении краж из автомобилей на территории Уральского федерального округа. Злоумышленники действовали обманом: сначала прокалывали колесо, а затем предлагали помощь в его ремонте.



По данным полиции, у каждого члена группы была своя персональная роль. Передвигались они на двух машинах. Преимущественно пострадавшими становились женщины. Один из участников следовал за транспортным средством жертвы, анализировал обстановку, наблюдал, нет ли сопровождения. Далее, на светофоре, либо в конце потока машин второй участник группы подъезжал к объекту и незаметно повреждал шину. После этого в игру вновь вступал первый участник, который указывал жертве, что его машине требуется починка, и уезжал. Здесь же на помощь вновь приходил второй подельник. Он предлагал помощь в замене поврежденного колеса. Пока один из злоумышленников всячески отвлекал жертву, задействовав ее в различной помощи при перебортовке колес, другой проникал в салон, откуда похищал ценные вещи: наличные денежные средства, кошельки, банковские карты, телефоны. Добычу позже делили между собой.



«Нередко участники группы раскачивали автомобиль, объясняя, что это способствует быстрой накачке колеса. На самом деле этот манёвр помогал незаметно попасть в машину. Закончив преступный умысел, водителю поврежденного автомобиля рекомендовали обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую. Злоумышленники передвигались на таких автомобилях: зеленый «ВАЗ 2114», серебристый «ВАЗ 2109» и Daewoo Nexia золотистого цвета, меняя при этом номера. На данный момент все злоумышленники находятся по стражей. Оперативниками ОБОП проводится комплекс мероприятий по установлению дополнительных эпизодов краж, совершенных указанными лицами», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Если вы столкнулись с данными лицами при похожих обстоятельствах, просьба позвонить по телефону дежурной части ОБОП УУР (343) 297-55-55.

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