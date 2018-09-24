Новости дня

В 2018 году ММК выделил на лечение своих сотрудников более 161 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 24.09.2018. В первом полугодии 2018 года Группа ПАО «ММК» направила на лечение работников и реализацию медицинских программ 161,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.



ПАО «ММК» уделяет особое внимание сохранению здоровья людей. С 2017 года разработана и внедрена стратегическая инициатива «Укрепление здоровья работников», отвечающая современным требованиям и ожиданиям работников от медицинских программ на предприятии.



Программа включает в себя три крупных направления: охрана труда, лечение и профилактика заболеваемости, здоровый образ жизни. Помимо традиционных периодических осмотров сотрудников, в цеховых здравпунктах и заводской поликлинике проводится профилактическая вакцинация, выдача киселей, обогащенных витаминами. Проводятся регулярные проверки санитарно-бытовых условий на рабочих местах. Также выполняется количественная оценка профессиональной обусловленности болезней костно-мышечной системы у металлургов, а с 2009 года для работников Группы ММК реализуются лечебно-профилактические программы «Спина без боли» и «Легочное здоровье».



Лечебные и оздоровительные услуги предоставляются работникам в рамках корпоративного добровольного медицинского страхования. На лечение в клиники России и за рубеж в I полугодии 2018 года направлены 9 работников. Стоматологическую помощь на льготных условиях за шесть месяцев текущего года получили 1 тыс. 136 работников, при этом стоматологические услуги они могли получить в 11 стоматологических центрах по собственному выбору. Медицинские услуги с использованием высоких технологий получили 7 работников на сумму 3,2 млн руб. Вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 635 работников.



В рамках целевых профилактических программ «Спина без боли», «Легочное здоровье», «Здоровая печень», «Не страшна нам жара», «Предупредим воздействие вибрации» и «Сохраним слух» в цеховых здравпунктах профилактическое лечение получили 558 работников основных цехов из групп риска. Всего на лечение работников и реализацию медицинских программ за счет средств работодателя затрачено 103,75 млн руб. Затраты на эти цели по Группе ММК составили 161,7 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: