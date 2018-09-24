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Дмитрий Медведев исключил из состава оргкомитета «Иннопрома» Андрея Козицына и Олега Сиенко

24 сентябрь 2018 (10:26)

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменении состава оргкомитета по подготовке к промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, из состава оргкомитета выведены генеральный директор УГМК Андрей Козицын, экс-гендиректор АО «НПК «Уралвагонзавод», вице-президента Русской медной компании (РМК) Олег Сиенко и директор административного департамента Минтранса РФ Константин Пашков.

Последний раз состав оргкомитета «Иннопрома» обновлялся в 2013 году.

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