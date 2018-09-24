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Минздрав выступил против легализации рекламы крепкого алкоголя на телевидении и в печатных СМИ
24 сентябрь 2018 (09:46)
УрБК, Москва, 24.09.2018. Минздрав России выступил против возвращения рекламы крепкого алкоголя на телевидении и в печатных СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Легализация рекламы крепкого алкоголя приведет к повышению потребления данной категории напитков, в том числе молодежью, и, как следствие, повышению заболеваемости и смертности, связанных с алкоголем», — указано в сообщении.
В Минздраве сообщили, что инициатива противоречит одобренной правительством Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года.
Напомним, что ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин говорил, что законодательство о рекламе рецептурных лекарств и алкоголя необходимо либерализовать, вернув ее на телевидение и в печатные СМИ. По его мнению, реклама качественного алкоголя на здоровье россиян не влияет.
На российских телеканалах и радиостанциях сейчас запрещено рекламировать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта 5% и более, за исключением вина (в том числе шампанского), произведенного в России из выращенного на ее территории винограда.
«Легализация рекламы крепкого алкоголя приведет к повышению потребления данной категории напитков, в том числе молодежью, и, как следствие, повышению заболеваемости и смертности, связанных с алкоголем», — указано в сообщении.
В Минздраве сообщили, что инициатива противоречит одобренной правительством Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года.
Напомним, что ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин говорил, что законодательство о рекламе рецептурных лекарств и алкоголя необходимо либерализовать, вернув ее на телевидение и в печатные СМИ. По его мнению, реклама качественного алкоголя на здоровье россиян не влияет.
На российских телеканалах и радиостанциях сейчас запрещено рекламировать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта 5% и более, за исключением вина (в том числе шампанского), произведенного в России из выращенного на ее территории винограда.
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