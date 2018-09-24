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В Екатеринбурге ночью горел автосервис на улице Высоцкого
24 сентябрь 2018 (09:27)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. В Екатеринбурге ночью горел автосервис на улице Высоцкого, 11 «а», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 70 кв. м. повреждена внутренняя отделка стен и утеплитель в здании. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. В 00.36 по местному времени огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.03», — говорится в сообщении.
По факту возгорания автосервиса полиция проводит проверку. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
«Предварительно установлено, что от возгорания пострадали стены данного помещения, автомобилей на момент происшествия на территории объекта не было, иное имущество автосервиса также не пострадало», — сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
«На площади 70 кв. м. повреждена внутренняя отделка стен и утеплитель в здании. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. В 00.36 по местному времени огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.03», — говорится в сообщении.
По факту возгорания автосервиса полиция проводит проверку. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
«Предварительно установлено, что от возгорания пострадали стены данного помещения, автомобилей на момент происшествия на территории объекта не было, иное имущество автосервиса также не пострадало», — сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
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