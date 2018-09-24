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Татьяна Голикова не исключила повышения возраста для продажи алкоголя до 21 года

УрБК, Москва, 24.09.2018. Одной из дополнительных мер по уменьшению потребления алкогольной продукции в России может стать повышение до 21 лет возраста покупателей. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила заместитель председателя правительства РФ социальным вопросам Татьяна Голикова.



По ее словам, внутри национального проекта «Демография» есть специальный федеральный проект, который связан со здоровым образом жизни, и он включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.



«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — заявила Татьяна Голикова.



«Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но тем не менее есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — отметила Татьяна Голикова.

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