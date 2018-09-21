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Bloomberg сообщил об уменьшении объема валютных депозитов в Сбербанке на 1,2 млрд долл. США
21 сентябрь 2018 (17:57)
УрБК, Москва, 21.09.2018. Россияне за август 2018 года сняли с валютных вкладов в Сбербанке 1,2 млрд долл. США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Банка России и аналитической компании Frank RG.
«Общий отток в секторе достиг 1,5 млрд долл. США. С начала года крупнейший российский банк потерял почти 10% розничных депозитов, выраженных в валютах, отличных от рубля. Показатель для сектора в целом составляет 5,9%», — указано в сообщении.
По мнению агентства, россияне изъяли доллары на фоне опасений по поводу новых санкций против банков, контролируемых государством.
«Общий отток в секторе достиг 1,5 млрд долл. США. С начала года крупнейший российский банк потерял почти 10% розничных депозитов, выраженных в валютах, отличных от рубля. Показатель для сектора в целом составляет 5,9%», — указано в сообщении.
По мнению агентства, россияне изъяли доллары на фоне опасений по поводу новых санкций против банков, контролируемых государством.
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