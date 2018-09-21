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В Екатеринбурге осуждены трое участников разбойного нападения на ломбард

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трем участникам разбойного нападения на ломбард, которое произошло 15 марта 2018 года, сообщает пресс-группа городского УМВД.



Нападение произошло на заведение, которое расположено на Проспекте Космонавтов, 45. Из открытых источников известно, что по данному адресу расположен 585GOLD.



«Сыщиками было установлено, что трое неизвестных, используя в качестве оружия гвоздодер, часть металлической трубы и баллонный ключ, вошли в помещение ломбарда, нанесли телесные повреждения охраннику и сотруднице торгового зала, пытались разбить витрины с целью хищения драгоценностей на сумму свыше 23 млн руб. Однако охранник, несмотря на полученные травмы, сумел спугнуть злоумышленников, выбежав на улицу, чтобы привлечь внимание прохожих», — говорится в сообщении.



Нападавшие скрылись и были задержаны сотрудниками полиции 16 марта. Ими оказались Денис Кочетков, Артем Антонов и Сергей Тихонов. На допросе они признались в нападении и уточнили, что все было заранее спланировано.



По решению суда Денис Кочетков и Артем Антонов приговорены к 5 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Третий участник группы — Сергей Тихонов — к 5,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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