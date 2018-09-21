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В Екатеринбурге осуждены трое участников разбойного нападения на ломбард

21 сентябрь 2018 (17:49)

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трем участникам разбойного нападения на ломбард, которое произошло 15 марта 2018 года, сообщает пресс-группа городского УМВД.

Нападение произошло на заведение, которое расположено на Проспекте Космонавтов, 45. Из открытых источников известно, что по данному адресу расположен 585GOLD.

«Сыщиками было установлено, что трое неизвестных, используя в качестве оружия гвоздодер, часть металлической трубы и баллонный ключ, вошли в помещение ломбарда, нанесли телесные повреждения охраннику и сотруднице торгового зала, пытались разбить витрины с целью хищения драгоценностей на сумму свыше 23 млн руб. Однако охранник, несмотря на полученные травмы, сумел спугнуть злоумышленников, выбежав на улицу, чтобы привлечь внимание прохожих», — говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись и были задержаны сотрудниками полиции 16 марта. Ими оказались Денис Кочетков, Артем Антонов и Сергей Тихонов. На допросе они признались в нападении и уточнили, что все было заранее спланировано.

По решению суда Денис Кочетков и Артем Антонов приговорены к 5 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Третий участник группы — Сергей Тихонов — к 5,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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