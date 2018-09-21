Предприятие УГМК перекрыло дорогу к заповеднику «Денежкин Камень»

Скриншот записи Анны Квашниной в Facebook

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. АО «Святогор» (входит в состав УГМК) заблокировало дорогу, которая проходит в районе карьеров Шемур и Тарнъёр, написал в Facebook директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.По ее словам, шлагбаум появился на расстоянии 16 км от карьеров.«На шлагбауме сердитые дяди, им велено пропускать охотоведов, а заповедник — нет», — написала директор заповедника.Представитель УГМК Нина Пелевина подтвердила, что АО «Святогор» действительно перекрыло указанный участок, поскольку он не относится к дорогам общего пользования.«Это технологическая дорога, соединяющая производственные площадки Тарьерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений и выезд в сторону рельсового склада. Ранее на каждой производственной площадке находился отдельный контрольно-пропускной пункт. Для оптимизации затрат было решено объединить КПП в одно и разместить его на въезде на технологическую дорогу», — ответила Нина Пелевина директору заповедника.По ее словам, сторонние организации могут проехать на территорию посредством подачи обращения на имя директора АО «Святогор».Отметим, что между руководством заповедника «Денежкин Камень» и АО «Святогор» с 2017 года длится конфликт из-за загрязнения рек, которые протекают через природоохранную территорию. Как ранее заявляла А. Квашнина, вредные вещества поступают в источники с месторождений, которые разрабатывает предприятие АО «Святогор».