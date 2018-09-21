Игры с «пластиком»

В 2018 году зафиксировано превышение объемов безналичных операций по картам над объемом средств, которые снимают в банкоматах. Но прирост в большей степени происходит за счет именно переводов, а не операций в pos-терминалах. Эксперты связывают это с увеличением числа коммерческих транзакций, «замаскированных» под переводы между физлицами. Малый бизнес, стремясь сэкономить, уклоняется от налогов и оформления эквайринга. И банки ему в этом не мешают.По заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, Россия превращается в страну безналичного оборота.«Более трети всех расходов россиян проходят по банковским картам. Каждая вторая операция по банковским картам проходит по бесконтактной технологии: либо это уже ApplePay, GooglePay или AndroidPay, либо это NFC-технология по банковским картам», — пишет РИА «Новости».По словам главы Сбербанка, переводы с карты на карту через цифровые каналы превысили объемы снятия наличных за истекший период 2018 года. Объем переводов с карты на карту составил в прошлом году 8 трлн руб., а за восемь месяцев текущего года — 13,7 трлн руб.По данным ВТБ, объем операций по переводам средств с карты на карту вырос на 160% за I полугодие 2018 года. При этом объем платежей вырос за те же периоды на 15% в pos-эквайринге и на 40% в интернет-эквайринге.Данные свидетельствуют, что население стало чаще пользоваться безналичным способом расчетов друг с другом, чем наличным. Но эксперты обращают внимание, что, вероятно, большую долю от переводных транзакций составляют операции, имеющие коммерческий характер.Как это выглядит. Вы получаете услугу или товар в коммерческой организации и предлагаете заплатить с помощью банковской карты. Сотрудник отвечает, что для этого необходимо сделать перевод на карту банка (как правило, Сбербанка), либо заплатить наличными.Очевидно, что эта схема подразумевает перевод от одного физического лица другому физическому лицу. При этом данная операция не учитывается налоговыми органами. То есть благодаря банковским картам организован большой «серый» сегмент бизнеса.По мнению экспертов, это происходит вследствие того, что предприятия стремятся сократить свои расходы. УрБК опросило несколько представителей сферы услуг в Екатеринбурге, кто пользуется таким способом расчетов.Они рассказали, что экономят, во-первых, на эквайринговой комиссии банкам. Она составляет, как правило, от 1% до 2,7% от стоимости покупки и может включать или не включать в себя дополнительные услуги от кредитной организации. Как правило, банки устанавливают зависимость скидки на эквайринг от оборота по терминалу. Соответственно, чем меньше операций у бизнесмена и меньше размер каждой из них, тем невыгоднее ему покупать себе эту услугу.Кроме того, терминал требует обслуживания, обучения персонала. А многие предприниматели даже не всегда используют кассовые аппараты. В 2018 году состоялся переход малого и среднего бизнеса на более высокий уровень фискального контроля операций, когда были внедрены онлайн-кассы. Но на радость небольшим предприятиям, им снова дали отсрочку. Для некоторых организаций и ИП, выполняющих работы или оказывающих услуги населению, до 1 июля 2019 года продлен переходный период, в течение которого они вправе не использовать онлайн-кассы. Поэтому они и не торопятся делать свои методы торговли более цивилизованными.Другой вид экономии — уход от налогов. Большинство опрошенных УрБК предпринимателей так или иначе скрывают часть своих операций от государства. Поэтому они стремятся минимизировать безналичные расчеты. И полагают, что банк при желании может идентифицировать их переводы между физлицами как коммерческие.Теоретически такая возможность есть. Банки обладают большим объемом данных о транзакциях и путем анализа могут выявить операции, которые имеют явный коммерческий характер. Можно отследить повторяющиеся операции, совершенные в одном месте, на схожие суммы, можно учесть частотность и регулярность транзакций. Тем более что современные банки и так уже анализируют массу данных по онлайн операциям, строя масштабные модели поведения клиентских сегментов и анализируя жизненный цикл клиента.Но пока у банков нет обязанности делиться этими данными с фискальными органами. Налоговая запрашивает какую-либо информацию по клиенту только в случае проверки.Учитывая, что уровень жизни населения России снижается, реальные расходы растут, а доходы падают, малый бизнес будет по-прежнему экономить каждую копейку, и на свой вопрос в парикмахерской: «У вас есть безнал?» вы услышите: «Переведите на Сбер, пожалуйста!».