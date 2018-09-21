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ФАС России оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» на 750 тыс. рублей за национальный роуминг
21 сентябрь 2018 (17:07)
УрБК, Москва, 21.09.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» («Вымпелком» «Мегафон», МТС и Tele2) на 750 тыс. руб. по делам о национальном роуминге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.
«Проблема национального роуминга решена с марта этого года. Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тыс. руб. на каждого», — сказал А. Голомолзин.
Он добавил, что по делам о внутрисетевом роуминге ФАС определит штрафы в октябре.
Напомним, в июле 2017 года ФАС выдала предупреждение «большой четверке» по внутрисетевому роумингу, потребовав устранить необоснованную разницу в ценах, а в марте 2018 года возбудила дела в отношении операторов. Дела были завершены лишь в начале августа.
Параллельно с этим развивалась история с национальным роумингом. В августе 2017 года ведомство возбудило дела против операторов по национальному роумингу. Этот вопрос решился быстрее: к весне 2018 года компании «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «Вымпелком»), по мнению ФАС, устранили нарушения, и дела были завершены.
«Проблема национального роуминга решена с марта этого года. Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тыс. руб. на каждого», — сказал А. Голомолзин.
Он добавил, что по делам о внутрисетевом роуминге ФАС определит штрафы в октябре.
Напомним, в июле 2017 года ФАС выдала предупреждение «большой четверке» по внутрисетевому роумингу, потребовав устранить необоснованную разницу в ценах, а в марте 2018 года возбудила дела в отношении операторов. Дела были завершены лишь в начале августа.
Параллельно с этим развивалась история с национальным роумингом. В августе 2017 года ведомство возбудило дела против операторов по национальному роумингу. Этот вопрос решился быстрее: к весне 2018 года компании «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «Вымпелком»), по мнению ФАС, устранили нарушения, и дела были завершены.
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