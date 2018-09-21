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ФАС России оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» на 750 тыс. рублей за национальный роуминг

УрБК, Москва, 21.09.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» («Вымпелком» «Мегафон», МТС и Tele2) на 750 тыс. руб. по делам о национальном роуминге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.



«Проблема национального роуминга решена с марта этого года. Штрафы на операторов связи наложены в сумме порядка 750 тыс. руб. на каждого», — сказал А. Голомолзин.



Он добавил, что по делам о внутрисетевом роуминге ФАС определит штрафы в октябре.



Напомним, в июле 2017 года ФАС выдала предупреждение «большой четверке» по внутрисетевому роумингу, потребовав устранить необоснованную разницу в ценах, а в марте 2018 года возбудила дела в отношении операторов. Дела были завершены лишь в начале августа.



Параллельно с этим развивалась история с национальным роумингом. В августе 2017 года ведомство возбудило дела против операторов по национальному роумингу. Этот вопрос решился быстрее: к весне 2018 года компании «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «Вымпелком»), по мнению ФАС, устранили нарушения, и дела были завершены.

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