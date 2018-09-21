Застройка Екатеринбурга уходит в тень

На днях глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб распустил архитектурно-градостроительный совет города. Будет ли этот орган собран снова — после избрания нового главы города, неизвестно. В качестве альтернативы остается градостроительный совет при губернаторе Свердловской области. Но открытость и прозрачность принимаемых на нем решений вызывает вопросы. Примечательно, что перед роспуском городского градсовета в уральской столице отменили публичные слушания по проектам застройки муниципалитета.Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга был сформирован 20 января 2015 года соответствующим постановлением А. Якоба. В его состав были включены представители горадминистрации, архитекторы и общественники. Председателем совещательного органа стал бывший начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Михаил Вяткин (в 2016 году он получит место в губернаторском градсовете).В сферу деятельности городского органа попали объекты, возводимые в центре города, или отдельные комплексы (проекты типовых многоэтажек на градсовет не выносились). Также все изменения в генеральном плане города проходили при его участии. За более чем трехлетний срок у архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга сформировалась репутация открытой и публичной площадки (хотя принимаемые на нем решения неоднократно вызывали вопросы).Такое отношение создалось по нескольким причинам. Во-первых, заседания совещательного органа никогда не проходили за закрытыми дверями. Во-вторых, несмотря на то, что решения и замечания градсовета носили рекомендательный характер, застройщикам неоднократно приходилось переделывать проекты, которые не получили одобрения. Из наиболее известных можно вспомнить концепцию застройки земельного участка на берегу Верх-Исетского пруда под выставку «ЭКСПО-2025», предложенную «ЛСР. Недвижимость — Урал». В марте 2017 года М. Вяткин и другие члены градсовета пришли к выводу, что проект «сырой», и в таком виде его реализовывать нельзя.В целом почти ни одно заседание не проходило без критических отзывов (порой достаточно жестких) в адрес застройщиков, которые выходили с довольно амбициозными объектами.Сам председатель городского градсовета не скрывал, что хотел создать впечатление о прозрачности градостроительной политики в Екатеринбурге, когда ключевые решения по застройке принимаются не кулуарно. Отчасти этой цели Михаил Вяткин достиг, и определенный кредит доверия общественности у городского градсовета был.Роспуск совещательного органа, утвержденный Александром Якобом, стал полной неожиданностью для тех, кто наблюдал за деятельностью совета со стороны. В постановлении о причинах упразднения ничего не говорится. М. Вяткин и активные члены градсовета к настоящему времени на это решение никак не отреагировали. Также нет никакой ясности, будет ли вновь сформирован подобный орган — по крайне мере, до 25 сентября 2018 года (на эту дату запланировано избрание нового главы города).Примечательно также, что роспуску городского совета предшествовала отмена публичных слушаний в начале августа 2018 года. Эта процедура была заменена общественными обсуждениями, в том числе через дистанционное выражение мнения (например, онлайн-голосование).По всей видимости, проекты всех последующих амбициозных объектов будут отданы на рассмотрение градостроительного совета при губернаторе Свердловской области, который не имеет серьезного кредита доверия в обществе. Достаточно вспомнить, что в 2017 и в 2018 годах обсуждение проекта строительства храма святой Екатерины проходило в закрытом режиме.Вместе с тем уход от публичных обсуждений может негативно сказаться на настроениях горожан. Достаточно вспомнить, как в декабре 2016 года в Доме писателей были организованы альтернативные публичные слушания по проекту екатерининского храма. Тогда это мероприятие едва не вылилось в открытое столкновение между противниками проекта и сторонниками во главе с руководителем ГК PREMIER Владимиром Пузанковым.В этой связи следует ожидать, что после исчезновения всех публичных площадок для рассмотрения спорных проектов социальная напряженность в Екатеринбурге будет расти. Первые признаки уже проявились после того, как жители дома № 40 по улице Карла Либкнехта узнали о сносе строения для возведения нового здания филармонии.«Собственниками большинства квартир являются пенсионеры, которые прожили в этом доме если не с начала его постройки, то более 30-40 лет. Мы начали бороться за сохранение нашего дома, считая, что в городе достаточно мест, где постройка этих залов не затрагивала бы права и интересы горожан. Нас мало», — написала в открытом письме одна из собственниц Наталья Нестерова.Жильцы дома, не особо рассчитывая, что их услышат, готовят собственные меры, чтобы сохранить дом. В масштабах же всего Екатеринбурга закрытость и кулуарность принятия решений по застройке может привести к увеличению подобных «горячих» точек.