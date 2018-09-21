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В Свердловской области за четыре дня до снегопада убрали 75% зерновых

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В Свердловской области к 21 сентября 2018 года убрано 75% зерновых культур (от плана), валовый сбор составил 529 тыс. т зерна, сообщает департамент информационной политики региона.



Картофеля убрано 65% от плана. Заложено на хранение 175 тыс. т корнеплодов. Овощей убрано 32%. На одну условную голову скота заготовлено 28 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота, при плане 30 центнеров.



Всего в 2018 году планируется собрать не менее 640 тыс. т зерна, 218 тыс. т картофеля, 43 тыс. т овощей открытого грунта.



Отметим, что в по прогнозам синоптиков 25-26 сентября в Свердловской области пройдут первые снегопады.

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