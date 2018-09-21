Кризис

Счетная палата предлагает не выделять регионам деньги на строительство новых объектов до завершения старых

Счетная палата (СП) выступает с инициативой не выделять регионам денег из бюджета на строительство новых объектов, пока не завершены аналогичные старые, сроки по которым были сорваны. Контрольный орган уже готовит предложение по этому поводу для правительства РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу СП Алексея Кудрина.



По его словам, эта мера сократит объемы долгостроев в регионах, а также позволит существенно ускорить темпы строительства и снизить коррупционную составляющую.



Также эксперты Счетной палаты полагают необходимым создать единую информационную базу действующих строек, в которой можно будет отслеживать статус каждого объекта. Ведомство уже договорилось с Минэкономразвития о создании такой системы.



По данным Счетной палаты, объем незавершенного строительства за счет средств федерального бюджета за 2017 год вырос почти на 300 млрд руб. и достиг 2,5 трлн руб. Всего в России число проблемных проектов достигает 12,1 тыс. В него входят строящиеся с опозданием, приостановленные, списанные объекты, а также проекты с полным отсутствием данных о них.

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