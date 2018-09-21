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Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро вырос на 32 коп.
21 сентябрь 2018 (14:55)
УрБК, Москва, 21.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 22,28 коп. до 66,25 руб., курс евро вырос на 32,24 коп. до 78,08 руб.
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