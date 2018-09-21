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Администрации Екатеринбурга в очередной раз не удалось оспорить решение УФАС по делу о нестационарных объектах
21 сентябрь 2018 (13:33)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение Свердловского УФАС в отношении администрации Екатеринбурга по делу о нестационарных объектах торговли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, антимонопольное ведомство признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.
Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде. Однако Арбитражный суд Свердловской области, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признали решение Управления законным и обоснованным.
В июне текущего года администрация Екатеринбурга исполнила предписание УФАС и внесла правки в нормативные документы, но при этом продолжила попытки его опротестовать. Однако Арбитражный суд Уральского округа также встал на сторону антимонопольного ведомства.
Напомним, антимонопольное ведомство признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.
Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде. Однако Арбитражный суд Свердловской области, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признали решение Управления законным и обоснованным.
В июне текущего года администрация Екатеринбурга исполнила предписание УФАС и внесла правки в нормативные документы, но при этом продолжила попытки его опротестовать. Однако Арбитражный суд Уральского округа также встал на сторону антимонопольного ведомства.
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