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Администрации Екатеринбурга в очередной раз не удалось оспорить решение УФАС по делу о нестационарных объектах

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение Свердловского УФАС в отношении администрации Екатеринбурга по делу о нестационарных объектах торговли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, антимонопольное ведомство признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.



Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде. Однако Арбитражный суд Свердловской области, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признали решение Управления законным и обоснованным.



В июне текущего года администрация Екатеринбурга исполнила предписание УФАС и внесла правки в нормативные документы, но при этом продолжила попытки его опротестовать. Однако Арбитражный суд Уральского округа также встал на сторону антимонопольного ведомства.

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