Новости дня
На содержание муниципальных чиновников Екатеринбурга в I полугодии потратили почти 1 млрд рублей
21 сентябрь 2018 (13:12)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. На денежное содержание муниципальных чиновников в I полугодии 2018 года из бюджета Екатеринбурга было направлено более 960 млн 829 тыс. руб. Об этом говорится в официальном сообщении городских властей в газете «Вечерний Екатеринбург».
Как указано в сообщении, в I полугодии численность муниципальных служащих уральской столицы и работников муниципальных учреждений, за исключением автономных и бюджетных учреждений, составила 3 тыс. 554 человека.
Кроме того, 51 тыс. человек работают в автономных и бюджетных учреждениях города.
Отметим, что за 2017 год на содержание муниципальных служащих в уральской столице было израсходовано 1,9 млрд руб.
Как указано в сообщении, в I полугодии численность муниципальных служащих уральской столицы и работников муниципальных учреждений, за исключением автономных и бюджетных учреждений, составила 3 тыс. 554 человека.
Кроме того, 51 тыс. человек работают в автономных и бюджетных учреждениях города.
Отметим, что за 2017 год на содержание муниципальных служащих в уральской столице было израсходовано 1,9 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Расходы на муниципальных служащих Екатеринбурга в 2017 году составили почти 2 млрд рублей
- Расходы на муниципальных служащих Екатеринбурга в 2017 году составили почти 2 млрд рублей
- Администрация Екатеринбурга за I полугодие потратила на содержание чиновников почти 904 млн рублей
- Численность госслужащих Свердловской области превысила 145 тыс. человек
- Численность государственных гражданских служащих Свердловской области и работников государственных учреждений превысила 145 тыс. человек