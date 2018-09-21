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На содержание муниципальных чиновников Екатеринбурга в I полугодии потратили почти 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. На денежное содержание муниципальных чиновников в I полугодии 2018 года из бюджета Екатеринбурга было направлено более 960 млн 829 тыс. руб. Об этом говорится в официальном сообщении городских властей в газете «Вечерний Екатеринбург».



Как указано в сообщении, в I полугодии численность муниципальных служащих уральской столицы и работников муниципальных учреждений, за исключением автономных и бюджетных учреждений, составила 3 тыс. 554 человека.



Кроме того, 51 тыс. человек работают в автономных и бюджетных учреждениях города.



Отметим, что за 2017 год на содержание муниципальных служащих в уральской столице было израсходовано 1,9 млрд руб.

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