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Житель Екатеринбурга взыскал с муниципального учреждения около 700 тыс. рублей за ДТП
21 сентябрь 2018 (12:35)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В Екатеринбурге владелец поврежденного автомобиля взыскал с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» администрации Чкаловского района уральской столицы компенсацию за ДТП в размере около 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
В июле 2017 года автомобиль екатеринбуржца Nissan Teana, управляемый третьим лицом, попал в ДТП. На Водительском проезде был открыт люк ливневой канализации, крышка которого была расположена вертикально и находилась в поврежденном состоянии. Автомобиль получил механические повреждения. Их объем, характер и локализация были зафиксированы в справке о ДТП, акте осмотра, составленном сотрудником ГИБДД. В действиях водителя нарушений правил дорожного движения инспекторы не установили.
По оценке эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 679 тыс. 359 руб., сама экспертиза обошлась автовладельцу в 5 тыс. руб.
Владелец обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ЕМУП «Водоканал», МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» администрации Чкаловского района, администрации г. Екатеринбурга о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Мужчина просил взыскать с ответчика компенсацию вреда, расходы по оплате услуг специалиста, расходы на эвакуатор, услуги представителя и нотариуса, госпошлину, а также компенсацию морального вреда.
Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» возмещение вреда в сумме 686 тыс. 149 руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 12 тыс. руб. и на изготовление нотариальной доверенности — 1,8 тыс. руб., а также госпошлину — 10 тыс. руб. В удовлетворении остальной части требований, а также требований к остальным ответчикам было отказано.
МБУ «ВОИС» не согласилось с данным решением и обратилось с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, однако последний оставил решение без изменений.
В июле 2017 года автомобиль екатеринбуржца Nissan Teana, управляемый третьим лицом, попал в ДТП. На Водительском проезде был открыт люк ливневой канализации, крышка которого была расположена вертикально и находилась в поврежденном состоянии. Автомобиль получил механические повреждения. Их объем, характер и локализация были зафиксированы в справке о ДТП, акте осмотра, составленном сотрудником ГИБДД. В действиях водителя нарушений правил дорожного движения инспекторы не установили.
По оценке эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 679 тыс. 359 руб., сама экспертиза обошлась автовладельцу в 5 тыс. руб.
Владелец обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ЕМУП «Водоканал», МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» администрации Чкаловского района, администрации г. Екатеринбурга о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Мужчина просил взыскать с ответчика компенсацию вреда, расходы по оплате услуг специалиста, расходы на эвакуатор, услуги представителя и нотариуса, госпошлину, а также компенсацию морального вреда.
Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» возмещение вреда в сумме 686 тыс. 149 руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 12 тыс. руб. и на изготовление нотариальной доверенности — 1,8 тыс. руб., а также госпошлину — 10 тыс. руб. В удовлетворении остальной части требований, а также требований к остальным ответчикам было отказано.
МБУ «ВОИС» не согласилось с данным решением и обратилось с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, однако последний оставил решение без изменений.
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