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Суд признал банкротом Алапаевский металлургический завод

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ОАО «Алапаевский металлургический завод» (г. Алапаевск) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является производство ферросплавов.



С иском о банкротстве ОАО «Алапаевский металлургический завод» в январе 2018 года обратилось в суд физическое лицо. В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму более 1 млрд 256 млн руб. Согласно отчету временного управляющего, восстановление платежеспособности завода в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ОАО «Алапаевский металлургический завод» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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