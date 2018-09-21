Новости дня
Суд в Екатеринбурге на месяц приостановил работу ресторана «Гастропаб «Мetis»
21 сентябрь 2018 (10:52)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга на 30 суток приостановил работу ресторана «Гастропаб «Мetis» (ООО «Метис») по улице Вайнера, 9, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Основанием для закрытия стали результаты проверки, проведенной надзорным ведомством. Как было установлено, в ресторане не соблюдались санитарные нормы. Например, в заведении не были разделены потоки чистой и грязной посуды. В кухне не был проведен своевременный ремонт. Морозильные камеры на момент проверки находились в неудовлетворительном состоянии.
На сырье, которое использовали в «Гастропаб «Мetis», отсутствовали документы о безопасности и качестве продуктов питания. Также не сохранялась маркировка на самой продукции. Кроме того, в заведении не проводился учет осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания.
По итогам проверки в отношении ООО «Метис» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Основанием для закрытия стали результаты проверки, проведенной надзорным ведомством. Как было установлено, в ресторане не соблюдались санитарные нормы. Например, в заведении не были разделены потоки чистой и грязной посуды. В кухне не был проведен своевременный ремонт. Морозильные камеры на момент проверки находились в неудовлетворительном состоянии.
На сырье, которое использовали в «Гастропаб «Мetis», отсутствовали документы о безопасности и качестве продуктов питания. Также не сохранялась маркировка на самой продукции. Кроме того, в заведении не проводился учет осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания.
По итогам проверки в отношении ООО «Метис» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге из-за нарушений на 45 суток приостановлена работа цеха по производству шашлыка
- В Михайловске на месяц закрыли ресторан «Престиж» из-за шума
- Суд приостановил на 45 суток работу столовой «Самоварчик» в Екатеринбурге
- Суд приостановил работу ресторана McDonald`s в Екатеринбурге на 85 суток
- В ресторане «Иль Патио» для приготовления блюд использовали просроченные продукты