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Суд в Екатеринбурге на месяц приостановил работу ресторана «Гастропаб «Мetis»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга на 30 суток приостановил работу ресторана «Гастропаб «Мetis» (ООО «Метис») по улице Вайнера, 9, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Основанием для закрытия стали результаты проверки, проведенной надзорным ведомством. Как было установлено, в ресторане не соблюдались санитарные нормы. Например, в заведении не были разделены потоки чистой и грязной посуды. В кухне не был проведен своевременный ремонт. Морозильные камеры на момент проверки находились в неудовлетворительном состоянии.



На сырье, которое использовали в «Гастропаб «Мetis», отсутствовали документы о безопасности и качестве продуктов питания. Также не сохранялась маркировка на самой продукции. Кроме того, в заведении не проводился учет осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания.



По итогам проверки в отношении ООО «Метис» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

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