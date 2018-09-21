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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве компании «РК-Союз»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «РК-Союз» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс», сумма исковых требований составляет 7 млн 042 тыс. руб.



Отметим, ООО «РК-Союз» зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

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