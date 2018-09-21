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Численность свиней в Свердловской области за год сократилась на 3,9%
21 сентябрь 2018 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. Численность свиней в Свердловской области с августа 2017 года по август 2018 года сократилась на 14 тыс. голов (-3,9%), следует из материалов Свердловскстата.
В настоящее время во всех видах хозяйства насчитывается 346,2 тыс. голов свиней. Также за указанный период на 0,2% снизилась численность коров (до 115,7 тыс. к августу 2018 года). Вместе с тем на 1,4% выросло поголовье крупного рогатого скота — до 266,7 тыс.
Численность птицы во всех видах хозяйства региона осталась неизменной — 14,1 млн голов. В отличие от прошлых периодов начало расти поголовье овец и коз — с 73,8 тыс. до 75,3 тыс. (+2%).
В настоящее время во всех видах хозяйства насчитывается 346,2 тыс. голов свиней. Также за указанный период на 0,2% снизилась численность коров (до 115,7 тыс. к августу 2018 года). Вместе с тем на 1,4% выросло поголовье крупного рогатого скота — до 266,7 тыс.
Численность птицы во всех видах хозяйства региона осталась неизменной — 14,1 млн голов. В отличие от прошлых периодов начало расти поголовье овец и коз — с 73,8 тыс. до 75,3 тыс. (+2%).
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