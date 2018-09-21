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В Кировграде выявлена задолженность по муниципальным заказам на сумму 26 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. На 1 августа 2018 года муниципальными заказчиками Кировградского городского округа накоплена задолженность перед предпринимателями по оплате исполненных контрактов на сумму более 26 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки установлено, что в апреле-мае 2018 года МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Кировграда и МКУ «Управление капитального строительства» заключили контракты с ООО «ТД «Учебный комплекс» и ООО «Стайм-Урал» на поставку оборудования, изготовление, доставку и монтаж противопожарных перегородок для строящейся школы на 1 тыс. 200 мест.



В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура Кировграда внесла представление руководителю МКУ «Управление капитального строительства» и директору Средней общеобразовательной школы № 2 с требованием устранения нарушений федерального законодательства.



По результатам рассмотрения представлений задолженность перед юридическими лицами погашена в полном объеме.

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