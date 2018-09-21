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Объем «свободных денег» у россиян в августе снизился на 12,9% до 23,6 тыс. рублей

УрБК, Москва, 21.09.2018. Объем «свободных денег» у россиян в августе сократился на 12,9% по сравнению с июлем текущего года и составил 23,6 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Расчеты производятся на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны.



Холдинг ранее указывал, что в июле объем «свободных денег» россиян сократился после роста в июне — на 9,2%, до 27,7 тыс. руб. Показатель был уточнен: по новым оценкам, объем «свободных денег» в июле составил 27,1 тыс. руб.



«В августе объем свободных денег в российских семьях снизился до 23,6 тыс. руб. после рекордного повышения в июне и июле», — говорится в новом исследовании «Ромира».



Таким образом, значение индекса упало на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и оказалось даже ниже, чем значения апреля и мая. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам восьми месяцев составило 23,9 тыс. руб.



Холдинг отмечает, что, судя по результатам исследований, заметное снижение показателя в августе — ежегодная тенденция: исключением стал лишь 2016 год.

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