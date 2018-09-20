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УБРиР запустил акционный вклад для физлиц с повышенной ставкой
20 сентябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 20 сентября акционный вклад «Растущий процент». Продукт с максимальной ставкой 7,7% годовых предусмотрен для физических лиц, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«Таким способом банк решил поздравить клиентов со своим днем рождения — 28 сентября УБРиР исполнится 28 лет», — отмечают в пресс-службе.
«Растущий процент» позволяет разместить денежные средства в сумме от 10 тыс. руб. Доходность по вкладу составит от 6% до 7,7% годовых в зависимости от периода нахождения денежных средств на вкладе. При подключении пакета услуг «Все под контролем» можно получить еще один бонусный процентный пункт плюсом к ставке.
Вклад открывается сроком на 210 дней, его пополнение возможно без ограничений. Проценты начисляются каждые 30 дней и выплачиваются по выбору клиента: на счет вклада с возможностью снятия начисленных процентов или на карточный счет клиента.
Оформить вклад «Растущий процент» можно с 20 сентября по 31 декабря 2018 года в интернет-банке клиентам, не имеющим действовавших на 17.09.2018 договоров вклада или сберегательных сертификатов в УБРиР.
«Таким способом банк решил поздравить клиентов со своим днем рождения — 28 сентября УБРиР исполнится 28 лет», — отмечают в пресс-службе.
«Растущий процент» позволяет разместить денежные средства в сумме от 10 тыс. руб. Доходность по вкладу составит от 6% до 7,7% годовых в зависимости от периода нахождения денежных средств на вкладе. При подключении пакета услуг «Все под контролем» можно получить еще один бонусный процентный пункт плюсом к ставке.
Вклад открывается сроком на 210 дней, его пополнение возможно без ограничений. Проценты начисляются каждые 30 дней и выплачиваются по выбору клиента: на счет вклада с возможностью снятия начисленных процентов или на карточный счет клиента.
Оформить вклад «Растущий процент» можно с 20 сентября по 31 декабря 2018 года в интернет-банке клиентам, не имеющим действовавших на 17.09.2018 договоров вклада или сберегательных сертификатов в УБРиР.
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