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ФНС России увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ за 8 месяцев на 21,5%

Федеральная налоговая служба (ФНС) России увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ за январь-август на 21,5%, до 13,6 трлн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу ведомства Михаила Мишустина.



«Налоговой службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. Так, в консолидированный бюджет РФ за январь-август 2018 года поступило 13,6 трлн руб. налогов, что на 21,5% или на 2,4 трлн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил М. Мишустин, выступая на коллегии ФНС.



Федеральный бюджет, по его словам, пополнился на 7,5 трлн руб., что на 28,7% больше аналогичного показателя прошлого года.



Основным драйвером роста поступлений в бюджет помимо НДПИ, выплаты по которому увеличились за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, стал налог на прибыль: перечисления по нему выросли на 20%, или на 449 млрд руб.



Поступления по НДС выросли на 15% или на 291 млрд руб., от НДФЛ — на 12,5% или на 253 млрд руб.



Меры по совершенствованию налогового администрирования принесли бюджету, по оценке ФНС, за девять месяцев 250 млрд руб.

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