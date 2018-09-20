Кризис
ФНС России увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ за 8 месяцев на 21,5%
20 сентябрь 2018 (17:48)
Федеральная налоговая служба (ФНС) России увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ за январь-август на 21,5%, до 13,6 трлн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу ведомства Михаила Мишустина.
«Налоговой службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. Так, в консолидированный бюджет РФ за январь-август 2018 года поступило 13,6 трлн руб. налогов, что на 21,5% или на 2,4 трлн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил М. Мишустин, выступая на коллегии ФНС.
Федеральный бюджет, по его словам, пополнился на 7,5 трлн руб., что на 28,7% больше аналогичного показателя прошлого года.
Основным драйвером роста поступлений в бюджет помимо НДПИ, выплаты по которому увеличились за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, стал налог на прибыль: перечисления по нему выросли на 20%, или на 449 млрд руб.
Поступления по НДС выросли на 15% или на 291 млрд руб., от НДФЛ — на 12,5% или на 253 млрд руб.
Меры по совершенствованию налогового администрирования принесли бюджету, по оценке ФНС, за девять месяцев 250 млрд руб.
«Налоговой службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. Так, в консолидированный бюджет РФ за январь-август 2018 года поступило 13,6 трлн руб. налогов, что на 21,5% или на 2,4 трлн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил М. Мишустин, выступая на коллегии ФНС.
Федеральный бюджет, по его словам, пополнился на 7,5 трлн руб., что на 28,7% больше аналогичного показателя прошлого года.
Основным драйвером роста поступлений в бюджет помимо НДПИ, выплаты по которому увеличились за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, стал налог на прибыль: перечисления по нему выросли на 20%, или на 449 млрд руб.
Поступления по НДС выросли на 15% или на 291 млрд руб., от НДФЛ — на 12,5% или на 253 млрд руб.
Меры по совершенствованию налогового администрирования принесли бюджету, по оценке ФНС, за девять месяцев 250 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФНС России увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ за 8 месяцев на 21,5%
- ФНС России в 2017 году увеличила налоговые поступления в консолидированный бюджет на 20%
- ФНС России в 2017 году увеличила налоговые поступления в консолидированный бюджет на 20%
- С начала года ФНС увеличила перечисление налогов в бюджет на 19%
- По итогам 2011 года ФНС РФ увеличила перечисления в консолидированный бюджет до 9,7 трлн. рублей