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В январе-августе 2018 года средний размер потребкредитов в Челябинской области вырос на 27,2%

20 сентябрь 2018 (17:31)

УрБК, Челябинск, 20.09.2018. Средний размер потребительских кредитов в Челябинской области с января по август 2018 года вырос на 27,2% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За указанный период средний размер потребкредитов вырос с 127 тыс. 170 руб. до 161 тыс. 765 руб. По уровню роста среднего размера суммы Челябинская область заняла 35-е место среди 40 регионов.

В среднем по России средний размер потребительских кредитов вырос на 29,7% — с 136,6 тыс. руб. до 177,1 тыс. руб.

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