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«Уральский Рабочий»: Жалобы подавать проще: города и поселки области подключили к модернизированной электронной системе
20 сентябрь 2018 (16:51)
Главным нововведением стало подключение муниципалитетов к электронной системе. Теперь обращения перенаправляются в города и поселки области в электронном виде. Это экономит время и деньги на почтовые услуги.
«Муниципалитеты теперь связаны с главным спецпорталом, а позволяет федеральным органам власти следить за качеством отработки обращений в регионах. Кроме того, электронную систему перевели на свободно распространяемое программное обеспечение. Это снизит зависимость от импортных программ. Межведомственное взаимодействие сейчас будет происходить гораздо быстрее, ведь оно перенесено в цифровую среду», — объяснил заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий.
Напомним, вчера в Свердловской области состоялся единый день личного приема граждан. Консультации с жителями в режиме видеоконференцсвязи провели вице-губернаторы и министры. Наибольшее количество вопросов уральцев касались сферы ЖКХ, улучшения жилищных условий, газификации, дорог.
«Муниципалитеты теперь связаны с главным спецпорталом, а позволяет федеральным органам власти следить за качеством отработки обращений в регионах. Кроме того, электронную систему перевели на свободно распространяемое программное обеспечение. Это снизит зависимость от импортных программ. Межведомственное взаимодействие сейчас будет происходить гораздо быстрее, ведь оно перенесено в цифровую среду», — объяснил заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий.
Напомним, вчера в Свердловской области состоялся единый день личного приема граждан. Консультации с жителями в режиме видеоконференцсвязи провели вице-губернаторы и министры. Наибольшее количество вопросов уральцев касались сферы ЖКХ, улучшения жилищных условий, газификации, дорог.
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