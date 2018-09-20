«Уральский Рабочий»: Жалобы подавать проще: города и поселки области подключили к модернизированной электронной системе

Главным нововведением стало подключение муниципалитетов к электронной системе. Теперь обращения перенаправляются в города и поселки области в электронном виде. Это экономит время и деньги на почтовые услуги.«Муниципалитеты теперь связаны с главным спецпорталом, а позволяет федеральным органам власти следить за качеством отработки обращений в регионах. Кроме того, электронную систему перевели на свободно распространяемое программное обеспечение. Это снизит зависимость от импортных программ. Межведомственное взаимодействие сейчас будет происходить гораздо быстрее, ведь оно перенесено в цифровую среду», — объяснил заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий.Напомним, вчера в Свердловской области состоялся единый день личного приема граждан. Консультации с жителями в режиме видеоконференцсвязи провели вице-губернаторы и министры. Наибольшее количество вопросов уральцев касались сферы ЖКХ, улучшения жилищных условий, газификации, дорог.