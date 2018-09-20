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Чебаркуль получил дополнительно из бюджета Челябинской области 3 млн рублей на газификацию

УрБК, Челябинск, 20.09.2018. По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из областного бюджета выделено 3 млн руб. на проектирование и строительство газораспределительной системы в восточной части микрорайона «Южный» Чебаркульского городского округа.



Дотация областного бюджета пойдет как на проектные, так и на строительные работы. Уже 20 сентября администрация Чебаркуля объявит конкурс на проектирование подводящего газопровода к микрорайону «Южный». В микрорайоне идет активное освоение новых земель под строительство. В том числе выделяются участки для молодых семей.



«Реализация программы газификации Челябинской области в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71%. Для граждан наличие голубого топлива является важной составляющей при выборе места жительства. Развитие новых микрорайонов, оборудованных необходимой инфраструктурой, повышает их привлекательность», — подчеркнул Б. Дубровский.



Проектом будет предусмотрено строительство газопровода высокого давления длиной около 600 м. и двух газораспределительных подстанций. Предполагается, что к концу 2018 года проект будет уже готов. В начале 2019 года он получит положительное заключение госэкспертизы, и весной начнется строительство. По его завершению пройдет прокладка внутриквартальных сетей низкого давления непосредственно к домовладениям. В результате более 300 домов «Южного» получат возможность подключиться к газу.



Отметим, что в Чебаркуле активно идет газификация частного сектора. В этом году на подключение к «голубому топливу» шести улиц было выделено 4,5 млн руб. Проект реализован на 50%. Окончание работ планируется на 2019 год.



Всего в 2018 году на газификацию Челябинской области будет направлено более 750 млн руб. Из регионального бюджета выделено 505 млн в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области». 70 млн пойдет на газификацию по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Еще около 150 млн руб. планируется получить за счет спецнадбавок за транспортировку газа, которые платят предприятия и коммерческие структуры. Вырученные средства преимущественно пойдут на содержание и ремонт действующих газопроводов.

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