Отопительный сезон отягощен долгами

В Свердловской области стартовал отопительный сезон: на сегодняшний день подача тепла началась в 88 из 94 муниципалитетов региона. По состоянию на 19 сентября его получают 31% жилых домов и более 57,4% социальных учреждений. Между тем общая сумма задолженности жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Среднего Урала за топливно-энергетические ресурсы составляет 6,1 млрд руб., платежи населения за услуги ЖКХ по сравнению с прошлым годом сократились на 1,5%.Как отметил сегодня на заседании правительства Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев, на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме и формирование необходимых запасов в этом году было направлено 4 млрд 400 млн руб.«К 10 октября 2018 года мы должны обеспечить стопроцентное подключение всех объектов к сети централизованного теплоснабжения», — подчеркнул глава региона.По словам министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова, техническая готовность жилищного фонда на сегодняшний день составляет 97,2% от плана. С отставанием от графика идут Волчанск, Михайловское муниципальное образование, Среднеуральск и Калиновское сельское поселение.Директор департамента Госжилстройнадзора Свердловской области Алексей Россолов отметил, что в ходе летних проверок по обращениям граждан ведомство выявило 560 нарушений, допущенных при подготовке жилфонда к работе в зимних условиях. Тем не менее в 67 муниципальных образованиях все многоквартирные дома (МКД) уже получили паспорта готовности.«В целом по области паспортизации подлежат 37,3 тыс. многоквартирных домов. По состоянию на 15 сентября документы оформлены в отношении 35,4 тыс. МКД, что составляет 94,9%. Необходимо отметить, что в сравнении с прошлым годом показатель паспортизации вырос на 7%. Самым низким он остается в Екатеринбурге. Но учитывая, что в прошлом году в тот же период он был ниже 50%, рост налицо», — пояснил Алексей Россолов.В то же время серьезной проблемой, препятствующей осуществлению подготовительных мероприятий, а также осложняющей взаимодействие с энергопоставщиками, остается задолженность жилищно-коммунального комплекса региона за топливно-энергетические ресурсы. На сегодняшний день она составляет 6,1 млрд руб.«Более 5 млрд руб. — задолженность за потребленный газ. Основные причины — это сверхнормативные потери на инженерных сетях, высокий уровень износа генерирующего оборудования и неплатежи потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Последнее направление мы отрабатываем с правоохранительными органами и прокуратурой по наиболее злостным неплательщикам», — сообщил Николай Смирнов.По словам министра, долги населения региона за оказанные услуги остаются главной проблемой подготовки к отопительному сезону. В настоящий момент начислено 82,4 млрд руб. платежей, оплачено из них 78 млрд руб.«Платежи населения снизились на 1,5%. У нас есть график подключения, и те жилые дома, офисные здания и объекты промышленности, которые имеют долги за поставленные энергетические ресурсы, получат тепло в последнюю очередь», — отметил Николай Смирнов.Отдельно участники заседания остановились на задолженности ГУП СО «Управление снабжения и сбыта» за уголь. Предприятие закупает данный ресурс для организаций ЖКХ, в первую очередь в сельских территориях, и не оплатило компании «Кузбассразрезуголь» поставки на сумму порядка 130 млн руб.«Причины разные. Рентабельность угольных котельных значительно ниже, чем газовых, но повышать тариф для граждан, которые не виноваты в том, что у них еще не газифицированы котельные, мы не можем. Эта разница скапливается и в числе прочего сказывается на задолженности», — пояснил в ходе брифинга Николай Смирнов.Впрочем, по его словам, без тепла сельское население области все же не останется. В этом отношении министр надеется на имеющийся запас ресурсов, социальную ответственность компании «Кузбассразрезуголь», которая обещала не прерывать поставки в зимний период, и финансовую поддержку из областного бюджета, направленную на сокращение долга.Таким образом, техническая готовность Свердловской области к отопительному сезону не вызывает серьезных опасений у властей. В то же время задолженность за топливно-энергетические ресурсы хоть и уменьшилась на 3,5%, все равно остается значительной. Для существенного ее сокращения необходимо не только взыскивать долги с населения, реальные доходы которого продолжают снижаться, но и интенсивно решать системные проблемы отрасли. Однако это требует серьезных вложений в инфраструктуру, которые регион не может обеспечить в короткий срок.