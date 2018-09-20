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Суд оштрафовал екатеринбуржца на 400 тыс. рублей за фиктивную прописку 9 тыс. мигрантов

20 сентябрь 2018 (16:14)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Мировой суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Вячеславу Макееву, который прописал в своей квартире более 9 тыс. иностранных граждан, сообщает пресс-группа городского УМВД.

Подсудимый был признан виновным по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Как установлено в суде, Вячеслав Макеев с октября 2015 года до мая 2017 года прописал в квартире в доме № 20 на улице Баумана несколько тысяч человек. С каждого из них он брал от 1,5 до 5 тыс. руб.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.

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