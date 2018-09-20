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ВС РФ допустил пересмотр решений арбитражных судов при отмене правовых актов
20 сентябрь 2018 (15:57)
УрБК, Москва, 20.09.2018. Пленум Верховного суда (ВС) РФ одобрил пересмотр всех решений арбитражных судов даже при отмене нормативных правовых актов, заложенных в основу судебных постановлений.
Об этом следует из решения пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам».
В документе исключен абзац пункта 7, согласно которому отмена правовых актов не является основанием для пересмотра судебного решения.
Об этом следует из решения пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам».
В документе исключен абзац пункта 7, согласно которому отмена правовых актов не является основанием для пересмотра судебного решения.
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