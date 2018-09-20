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ВС РФ допустил пересмотр решений арбитражных судов при отмене правовых актов

20 сентябрь 2018 (15:57)

УрБК, Москва, 20.09.2018. Пленум Верховного суда (ВС) РФ одобрил пересмотр всех решений арбитражных судов даже при отмене нормативных правовых актов, заложенных в основу судебных постановлений.

Об этом следует из решения пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам».

В документе исключен абзац пункта 7, согласно которому отмена правовых актов не является основанием для пересмотра судебного решения.

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